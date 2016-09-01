Общество
Источник: ТАСС
08:30, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Владимир Мединский пишет статью о Маннергейме "урывками"

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал снятие памятной доски финскому маршалу Маннергейму в Петербурге.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Санкт-Петербурге могут снять памятную доску военачальнику Карлу Густаву Маннергейму из-за иска администрации Центрального района города.

Как сказал министр культуры Владимир Мединский ТАСС 1 сентября, он не знает о снятии мемориальной доски. «Не знаю. У меня нет такой информации», — подчеркнул он.

При этом министр отметил, что на данный момент пишет статью о Маннергейме. «Так как времени у меня нет, к сожалению, пишу ее урывками, буквально по 15 минут в неделю, — сказал он. — Надеюсь, что закончу ее и опубликую в какой- нибудь большой всесоюзной газете».

Мединский также выразил надежду, что статья будет интересна «для многих людей, не владеющих полной информацией по этому вопросу».

Напомним, установка памятной доски Маннергейму вызвала неоднозначную реакцию общественности: армия под его руководством принимала участие в блокаде Ленинграда, а самого маршала многие обвиняют в прямых контактах с Адольфом Гитлером.

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Карпухина Мария

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