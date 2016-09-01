В спецучилище на Урале отказались говорить о побеге детей из-за занятости

В свердловском спецучилище, откуда сбежали 46 подростков, отказались давать комментарии.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 31 августа 46 подростков с девиантным поведением сбежали из Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа №1 в Свердловской области. Перед массовым побегом дети, недовольные режимом в спецучилище, разбили посуду на кухне и стекло на входных дверях учебного заведения. Позднее 41 воспитанник вернулся в училище, ещё пятеро находятся в бегах.

Sobesednik.ru позвонил в приёмную директора спецучилища Алексея Хуторного. Его помощница отказалась соединить нас со своим начальником и прокомментировать массовый побег подростков: «Это вам нужно позвонить в пресс-центр Министерства образования РФ. Номер телефона есть на их официальном сайте. Они вам всё подскажут, у них вся информация есть. Алексей Владимирович пока занят, он в училище».

К моменту написания новости Sobesednik.ru не смог получить комментарий от Минобрнауки.

Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1, которое находится в поселке Рефтинский Свердловской области, было образовано в 1969 году. Как сказано на сайте училища, одним из основных направлений его деятельности является «психолого-педагогическая терапия подростков с отклоняющимся от общих норм поведением».