Общество
Источник: Метеоновости
08:48, 01 Сентября 2016 Версия для печати

В День знаний московская погода будет прохладной

1 сентября в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность.

Согласно данным портала «Метеоновости», в этот день Москва будет находиться под влиянием антициклона. На протяжении всего дня будет сохраняться переменная облачность, однако осадков не ожидается.

В первой половине дня погода будет прохладной, столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов тепла. Только во второй половине температура начнёт повышаться и достигнет 20 градусов, а по области — 21 градуса тепла.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Худик Ольга

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