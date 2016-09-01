Учёные нашли взаимосвязь между ростом человека и его зрением

Учёные из Китая выяснили, что высокие люди лучше определяют расстояние до предметов, чем люди маленького роста.

Лю Чжоу из университета Восточного Китая в Шанхае вместе со своими коллегами выяснил, что высокие люди лучше определяют расстояние до предметов рядом с ними, чем низкорослые люди, даже если рост высокого и низкого уравнять. Результаты исследования учёные описали в журнале Science Advances.

В ходе эксперимента исследователи попросили группу добровольцев определить расстояние до мячика от пинг-понга, который учёные подвешивали на верёвке в нескольких метрах от их головы.

Периодически учёные меняли яркость света в помещении, включали красные или синие светодиоды или вообще отключали свет и включали его лишь на пару секунд перед тем, как человек должен был определить расстояние от него до мячика.

Во время анализа проведённых опытов учёные выяснили, что при расстояниях в три и более метров высокие люди лучше определяли расстояние от них до мяча, чем люди маленького роста. Разница в показателях отличалась даже когда высоких людей сажали на стул, чтобы они были одного роста с низкорослыми участниками эксперимента.

Исследователи полагают, что «суперзрение» высоких людей является результатом эволюции человека. Таким образом учёные объяснили теорию, почему современные люди гораздо выше, чем их далёкие предки.

Согласно данным опыта, глаза человека воспринимают окружающую среду не в трёхмерном виде, а как плоские «картинки», которые наш мозг обрабатывает и приводит в 3D-картинки.

Из-за недостаточно высокой глубины зрения точное определение расстояния до предмета возможно только на небольших дистанциях (1-2 метра), а на более дальних расстояниях мозг начинает вычислять расстояние не по реальной картинке, а используя накопленные знания и опыт.

Чжоу вместе со своими коллегами считает, что чем выше рост человека, тем больше угол между линией зрения и наблюдаемым объектом и тем меньше будет искажено расстояние.

Это, по мнению ученых, может объяснять и то, почему люди становились выше по мере эволюции – острое зрение у более приспособленных предков помогало им лучше находить еду и избегать опасность.