Общество
Источник: РИА «Новости»
08:57, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Путин рассказал школьникам о лидерстве и вреде зазнайства

Президент РФ Владимир Путин встретился с учащимися гимназии №2 города Владивосток 1 сентября.

Как сообщает РИА «Новости», Владимир Путин на встрече с гимназистами во Владивостоке рассказал о том, каким должен быть настоящий лидер. По словам президента, лидер должен обладать амбициями, но не должен задирать нос.

«Тот, кто добивается того, чтобы считаться лидером и получить какую-то номинацию, никогда не должен задирать нос, полагая, что он лучше всех, — уверен Путин. — Как только человек начинает считать, что он лучше всех, с этого момента он начинает проигрывать. Амбиции хорошо, зазнайство плохо».

Агентство также отмечает, что Путин позитивно оценил систему воспитания лидерских качеств в гимназии, которую он посетил.

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