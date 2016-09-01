Памятную доску Маннергейму в Петербурге снимут после иска

Мемориальную доску финскому военачальнику Маннергейму в Санкт-Петербурге должны снять до 8 сентября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, памятную доску маршалу Карлу Густаву Маннергейму, которая в июне была установлена в центре Северной столицы, решено демонтировать из-за неоднозначной реакции общественности.

«Администрация Центрального района передала соответствующие документы в комитет по культуре о том, что доска установлена незаконно. По закону срок исполнения истекает 8 сентября», – рассказал собеседник ТАСС.

Процесс демонтажа будут курировать сотрудники Музея городской скульптуры, подведомственного комитету по культуре.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Санкт-Петербургского городского суда Дарью Лебедеву сообщал, что житель города П.А. Кузнецов подал административный иск к правительству Петербурга в Смольнинский суд. Кузнецов утверждает, что мемориальная доска была установлена незаконно и требует осуществить ее демонтаж. Судебное заседание по данному делу состоится 14 сентября.

Напомним, что табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891-й по 1897 год после окончания Николаевского военного училища.

Жители Санкт-Петербурга неоднозначно отреагировали на установку доски, так как финская армия под руководством Маннергейма принимала участие в блокаде Ленинграда. Кроме того, многие вспоминают о прямых контактах финского маршала с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на его 75-летии.