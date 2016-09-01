Начало учебы у 13 тысяч детей в Приморье перенесли из-за ЧС

В 65 школах Приморья учебный год начнется 5 сентября из-за обрушившегося тайфуна «Лайонрок».

Как сообщает администрация Приморского края, из 195 тысяч школьников у 13 тысяч детей не начался учебный год. На край обрушился тайфун «Лайонрок», из-за которого в 13 муниципалитетах был введен режим ЧС.

«Начало учебного года из-за стихии уже перенесено в Дальнегорском, Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и других районах Приморья», — сообщается на сайте ведомства. Предполагается, что дети начнут учиться с 5 сентября.

Отмечается, что все службы края подключены к аварийно-спасательным работам.