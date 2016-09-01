Общество
Источник: Интерфакс
11:52, 01 Сентября 2016 Версия для печати

На месте "самостроев" Собянин отказался возводить новые постройки

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что на месте снесённых «самостроев» не планируется нового строительства.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в ночь на 29 августа в Москве стартовала вторая волна сноса самостроев.

Собянин подчеркнул, что снос несанкционированных построек происходит в целях безопасности горожан, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на «Российскую газету».

«Мы сносим объекты "самостроя" в первую очередь для того, чтобы обезопасить москвичей. И, конечно же, хотим, чтобы освободившиеся в городе места выглядели достойно, в соответствии с окружающей исторической застройкой. Никакого нового строительства там не будет», — заключил Собянин.

Между тем он добавил, что на месте снесённого «самостроя» могут появиться киоски с мороженым или печатью.

Мэр Москвы отметил, что «самострой» является нарушением закона, потому что не имеет отношения к бизнесу. Он пояснил, что постройки, которые нигде не зарегистрированы, убираются сразу.

«Сложнее было с объектами, зарегистрированными в реестре недвижимости», — заключил Собянин.

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