На месте "самостроев" Собянин отказался возводить новые постройки

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что на месте снесённых «самостроев» не планируется нового строительства.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в ночь на 29 августа в Москве стартовала вторая волна сноса самостроев.

Собянин подчеркнул, что снос несанкционированных построек происходит в целях безопасности горожан, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на «Российскую газету».

«Мы сносим объекты "самостроя" в первую очередь для того, чтобы обезопасить москвичей. И, конечно же, хотим, чтобы освободившиеся в городе места выглядели достойно, в соответствии с окружающей исторической застройкой. Никакого нового строительства там не будет», — заключил Собянин.

Между тем он добавил, что на месте снесённого «самостроя» могут появиться киоски с мороженым или печатью.

Мэр Москвы отметил, что «самострой» является нарушением закона, потому что не имеет отношения к бизнесу. Он пояснил, что постройки, которые нигде не зарегистрированы, убираются сразу.

«Сложнее было с объектами, зарегистрированными в реестре недвижимости», — заключил Собянин.