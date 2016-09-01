Общество
Источник: Говорит Москва
17:03, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Москвича оштрафовали за пересечение сплошной впереди ехавшего авто

Видеокамеры оштрафовали московского водителя за поворот в неположенном месте, совершенный машиной, двигавшейся спереди.

Ранее Sobesednik.ru писал о двух случаях ошибочного штрафования водителей. Первый был зафиксирован 29 августа, когда тень от автомобиля, «пересекшую» сплошную линию, камеры видеофиксации приняли за нарушение ПДД. Второй случай произошел буквально днем позже: тогда блик от фар машины попал на обочину, и это было также воспринято камерами как нарушение правил дорожного движения.

В этот раз, 1 сентября, водитель Nissan Teana в Москве пожаловался, что его оштрафовали за поворот не из того ряда впереди ехавшей машины.

«Двигался по внутренней части ТТК со стороны 1-й Ямской улицы в сторону шоссе Энтузиастов. Впереди нарушитель свернул, а камера зафиксировала мой номер», – передали в «Говорит Москва». Сообщается, что автомобиль, нарушивший ПДД, был с иностранными номерами.

Размер штрафа не уточняется, однако водителю за пересечение сплошной линии может грозить штраф размером в 5 тысяч рублей или даже лишение прав на четыре или шесть месяцев.

В ГИБДД пообещали, что примут меры.

«Столичная Госавтоинспекция внимательно отслеживает всю информацию, которая в СМИ появляется, а также обращения граждан, и незамедлительно примет меры по выявленным фактам», – сообщил дежурный офицер управления ГИБДД Москвы Артём Колесников.

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Сухорукова Анастасия

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