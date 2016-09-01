Кремль проигнорировал вопрос о помощи президента Араму Петросяну

В Кремле ответили на вопрос Sobesednik.ru о бизнесмене Араме Петросяне, захватившем столичный банк.

25 августа Sobesednik.ru отправил пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову запрос с просьбой прокомментировать захват «Ситибанка», который накануне совершил обанкротившийся бизнесмен Арам Петросян. За день до своего отчаянного шага предприниматель опубликовал в Сети видео, где попросил Владимира Путина стать его общественным адвокатом и решить проблему с банкротством в стране.

Sobesednik.ru спросил Дмитрия Пескова, как президент оценивает поступок Арама Петросяна и собирается ли он откликнуться на призыв бизнесмена о помощи. Кроме того, мы попросили Пескова подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в 2012 году Петросян, по его же словам, приезжал в приёмную Путина и подарил ему два патента на свои изобретения.

31 августа Sobesednik.ru получил ответ из Управления пресс-службы и информации президента РФ, подписанный референтом Сергеевой М.: «В ответ на Ваш запрос сообщаем, что А.Р. Петросян действительно представил в декабре 2012 года в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций предложения по реализации двух своих проектов, которые, согласно установленному порядку, в дальнейшем были рассмотрены Министерством экономического развития Российской Федерации».

На вопрос о том, поможет ли президент отчаявшемуся бизнесмену, в Кремле не посчитали нужным отвечать.

Напомним, что Пресненский суд Москвы арестовал Арама Петросяна до 24 октября. 55-летнего предпринимателя обвиняется в захвате заложников. После объявления решения суда Петросян начал сухую голодовку, но через несколько дней снял её из-за проблем со здоровьем.