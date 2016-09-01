Историк Лев Лурье: Доска Маннергейма будет висеть

Историк Лев Лурье считает, что власти Санкт-Петербурга вряд ли согласятся снять доску маршалу Маннергейму.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в СМИ появилась информация о том, что мемориальную доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму, установленную в центре Санкт-Петербурга в июне этого года, могут демонтировать из-за неоднозначной реакции общественности. Официального подтверждения данная информация пока не получила. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не знает о снятии мемориальной доски, и добавил, что сейчас занят написанием статьи, посвященной финскому военачальнику.

Известный российский историк, петербургский краевед Лев Лурье считает, что власти города вряд ли снимут доску с фасада Военной академии материально-технического снабжения, в здании которой когда-то располагался лейб-гвардии Кавалергардский полк, где служил Маннергейм. По мнению Лурье, ситуация с памятной доской будет развиваться так же, как ситуация с нашумевшим мостом Кадырова.

«В принципе власть не любит отступать: мост Кадырова будет мостом Кадырова, а доска Маннергейма будет висеть, – считает Лурье, – они стараются это сильно не пропагандировать, не говорить про это особенно, но висеть будет».

При этом историк отметил, что никак не связывает историю с доской с кадровыми перестановками, которые не так давно произошли в российском правительстве, в частности, с предполагаемой отставкой губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

«Нет, абсолютно никак не связываю. Если бы Мединского сняли, тогда другое дело. Инициатором установления этой доски вообще являлся Чуров. Это уже многолетняя инициатива, еще в начале 2000-х годов, в то время, когда Путин возлагал цветы на могилу Маннергейма», – напомнил историк.

Лурье сравнил фигуру Маннергейма с такими легендарными полководцами, как Наполеон, Чингисхан и Тамерлан, отметив при этом, что финский маршал не отличался характерой для них жестокостью

«Он был гораздо менее кровожадным, чем вышеперечисленные. Он был белый, но Врангель тоже был белый», – подчеркнул Лурье.

Отвечая на вопрос о том, перевесят ли заслуги Маннергейма перед Россией тот факт, что он руководил блокадой Ленинграда, Лурье заметил, что не стоит судить об этом однобоко.

«Это вопрос неточный. С другой стороны, он не давал бомбить самолетами и артиллериями белых со стороны Финляндии, значит, он был против захвата немцами», – считает историк.