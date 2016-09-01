Депутат о доске Маннергейма: Сперва делают, а потом не реагируют на протест

Депутат Петербурга Борис Вишневский считает, что властям следовало узнать мнение людей до установки доски Маннергейму.

Ранее рассказывал Sobesednik.ru писал о том, что в СМИ появились сообщения о скором демонтаже мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму, которая была установлена в городе в июне этого года. В связи с этим российский историк Лев Лурье заявил, что власти Санкт-Петербурга вряд ли снимут доску со здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице, несмотря на протест граждан.

Sobesednik.ru попытался выяснить перспективы мемориальной доски у российского политолога, публициста, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

По мнению депутата, основная ошибка властей состояла в том, что доску повесили прежде, чем объяснить гражданам всю ценность заслуг Маннергейма перед Россией.

«Я вот так же, как и вы, из этих сообщений об этом узнал. Я, в общем, спокойно отношусь к установке этой доски. Я считаю, что ошибка была сделана только в том, что перед тем, как это делать, не было никак изучено общественное мнение. Понятно, что этот вопрос должен был в городе, пережившем блокаду, вызвать огромные споры. Надо было сперва это выяснить, а потом уже принимать решение. Но наши власти, как и с мостом Кадырова, предпочли сперва сделать, а потом никак не реагировать на протест граждан. Если сейчас ее демонтируют, то, по крайней мере, дальше, если хотят снова установить, надо сперва поинтересоваться, что думают граждане на эту тему», – уверен Вишневский.

Политик считает, что доску Маннергейма действительно могут убрать из-за негативной реакции общественности. Сравнивая эту историю с недавним скандалом вокруг моста Кадырова, депутат отметил, что указание о переименовании моста было подано сверху.

«У меня есть такое ощущение, что история с мостом Кадырова – это прямой импульс от первого лица государства. Потому что, судя по тому, как реагируют наши чиновники, они обычно так реагируют только на указания, не подлежащие двойному толкованию, которые должны исполняться, а не обсуждаться. С доской Маннергейма, я думаю, это куда более локальная инициатива, поэтому тут они могут себе позволить сделать уступку общественному мнению», – отметил наш собеседник.

Во многих СМИ проблема с доской Маннергейма была возведена до весьма высокого уровня, вплоть до того, что со скандалом вокруг нее связывали отставку экс-главы администрации Кремля Сергея Иванова, который произносил речь на церемонии установки доски в Санкт-Петербурге. Также на этой неделе в прессе появилась информация о возможной скорой отставке губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко. Однако Вишневский никак не связывает эти события.

«Да нет, конечно. У нас никогда ни одна отставка не связана с плохой работой или с пренебрежением общественным мнением – с чем угодно, но только не с этим», – уверен депутат.

Отвечая на вопрос о личном отношении к фигуре Маннергейма, Вишневский отметил, что негативной реакции общественности на установку ему памятной доски следовало ожидать:

«Это было предсказуемо. Маршал Маннергейм – фигура исторически очень сложная. Есть много хорошего, но есть и много такого, что, конечно, вызывает возмущение у людей, переживших блокаду. Хотя я не могу сказать, что к нему относились бы так же, как, скажем, отнеслись бы к кому-то из начальников фашистской Германии. Потому что, хотя Финляндия и была союзником Гитлера, но если бы 23–24 июня наши войска не напали бы на Финляндию, то, возможно, Финляндия осталась бы нейтральной и не было бы блокады Ленинграда в этом случае. Потому что единственной задачей финнов было вернуть территорию, которую у них фактически отняли после советско-финской войны, в которую тоже, как вы понимаете, Советский Союз напал на Финляндию, а не Финляндия на Советский Союз. На мой взгляд, историки очень серьезно и много пишут о том, что можно было избежать блокады, если бы мы иначе вели себя по отношению к Финляндии. А потом все-таки в 44-м году Маннергейм вывел Финляндию из войны. Я считаю, что тут достаточно много есть и заслуг тоже. Поэтому какой-то одной краской ни в коем случае его нельзя изображать, или черной, или белой», – констатировал эксперт.