Общество
Источник: Сайт администрации Приморского края
11:53, 31 Августа 2016 Версия для печати

Жителям затопленных домов Приморья власти помогут деньгами

Жители Приморья, чьи дома пострадали от тайфуна «Лайонрок», получат финансовую помощь от местных властей.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что спасатели эвакуируют людей послетайфуна в Приморском крае.

В 13 районах Приморья введен режим ЧС из-за прошедшего тайфуна «Лайонрок», сообщает администрация Приморского края. По данным источника, 93 придворовые территории в Кавалеровском, Чугуевском районах и Уссурийском городском округе остаются подтопленными. Кроме того, 308 жилых домов в Тернейском, Чугуевском, Кавалеровском и Лазовском районах также пострадали от стихии.

«Финансовую помощь окажут всем жителям Приморья, пострадавшим от тайфуна "Лайонрок". Глава Приморья распорядился оказать финансовую помощь всем приморцам, которые остались без жилья, а также тем, чьи дома и подворья оказались подтоплены», – сообщает администрация Приморского края. Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда администрации.

Источник также сообщает, что по просьбе главы Приморского края министр МЧС России поручил выделить три вертолета для усиления авиационной службы, которая проводит спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Чрезвычайная ситуация в Приморье возникла из-за начавшихся накануне проливных дождей, поднявших уровень воды в реках региона. Ситуация осложняется сильным шквальным ветром, который уже оборвал несколько линий электропередач.

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Красникова Диана

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