В ЯНАО ликвидировали очаг распространения сибирской язвы

31 августа в Ямальском районе ЯНАО сняли карантин по сибирской язве.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что вертолёт Ми-18, задействованный в ликвидации последствий сибирской язвы, совершил жёсткую посадку на Ямале. Все пассажиры, находящиеся на борту авиалайнера, остались живы.

Распоряжение о снятии карантина подписал губернатор Дмитрий Кобылкин, сообщает ТАСС.

«Карантин по сибирской язве снят. Распоряжение было подписано сегодня», — рассказала пресс-секретарь главы региона Наталья Хлопунова.

В ликвидации очага распространения сибирской язвы были задействованы почти 500 человек и около 60 единиц спецтехники. Вспышка болезни началась после того, как олени в поисках пищи разрыли захоронения умерших ещё в 1941 году от последней вспышки сибирской язвы животных. За время прогрессирования болезни было госпитализировано более 100 человек. Два человека — 79-летняя бабушка и её 12-летний внук — скончались.