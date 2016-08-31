В Польше отказали во въезде около 200 беженцам из Чечни

Власти Польши не хотят предоставлять убежище чеченским беженцам, так как в их регионе нет военных действий.

Предоставить убежище от Польши на белорусско-польской границе требовала группа из 200 чеченских мигрантов, сообщила белорусская служба «Радио Свобода». Однако власти страны отказываются признавать их беженцами и пускать в страну ввиду отсутствия войны в данном регионе. Об этом заявил глава МВД страны Мариуш Блащак в интервью телеканалу ТВН24.

«Мы не поддадимся давлению тех, кто желает кризиса миграции. Наша политика совершенно иная. Польская граница запечатана», – отметил он. Кроме этого, он подчеркнул, что сложившаяся ситуация – это «попытка создать новый маршрут для миграции мусульман в Европу».

Блащак добавил, что Польша принимала граждан Чечни тогда, когда там шли военные действия, и сейчас она старается помогать находящимся в состоянии войны и оказывать финансовую поддержку беженцам в лагерях. Но она также находится на внешней границе Евросоюза и должна ее оберегать.

«Пока я занимаю пост министра внутренних дел, мы не будем рисковать, пуская в Польшу террористическую угрозу», — заявил глава польского Министерства внутренних дел.

Как подсчитал «Коммерсантъ», выходцы из Чечни составляют 83,5% от общего числа граждан России, намеревающихся получить статус беженца в Германии. Тех же, кто смог попасть туда нелегально, отправляют в Польшу ждать решения о предоставлении убежища.