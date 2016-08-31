Текст дня: Мы с ностальгией вспомним, как хорошо было при Полтавченко

Политик Борис Вишневский рассказал о том, что может произойти из-за отставки губернатора Петербурга.

Как писал Sobesednik.ru ранее, по сообщениям СМИ, в Кремле обсуждают вопрос об отставке руководящего Северной столицей с 2011 года Георгия Полтавченко. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский в своем блоге рассуждает о том, будет ли какой-либо толк от того, что Полтавченко снимут, или ситуация никаким образом не поменяется. Орфография и пунктуация автора сохранены.

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Снова заговорили о возможной отставке петербургского губернатора Георгия Полтавченко. Со ссылкой на «информированные источники». Мол, не справился с проблемами строительства футбольного стадиона на Крестовском острове.

На моей памяти это, как минимум, в третий раз.

И уже поэтому к нынешнему слуху отношусь скептически.

Но не только поэтому

Не снимают у нас губернаторов за то, что не справились с проблемами. Даже такими, как строительство злополучного стадиона.

Снимают совсем по другим причинам.

Что же касается Полтавченко, главная претензия к нему — не в том, что он принимает неверные решения.

Она — в том, что он не принимает никаких. Чиновники не раз говорили мне: любые серьезные предложения вязнут, как в вате.

Даже если Полтавченко снимут — никаких волнений в городе не случится.

Горожане практически не видят своего губернатора «в деле» — реагирующим на острую ситуацию, выступающим на волнующую общество тему, принимающим оперативные решения по важным вопросам. И до сих пор воспринимают его как назначенного президентом, а не как избранного (если учесть, как проходили выборы 2014 года — это совершенно точная оценка). А назначенный — он и есть назначенный: сегодня поставили — завтра перевели на другую работу.

Но мне бы не хотелось, чтобы слухи об отставке петербургского губернатора оправдались. Потому что, — как показывает опыт последних полутора десятков лет, — очень скоро мы начнем с ностальгией вспоминать, как хорошо было при Полтавченко.

Если сохранится нынешняя система «выборов» губернаторов, на которых конкурентов заранее отсеивают «муниципальным фильтром», и не будет свободных и честных выборов, на которых только граждане, без всякого участия Кремля, решают, кому быть губернатором – главы регионов так и будут фактическими назначенцами.

И пока это не изменилось – мне бы не хотелось, чтобы слухи об отставке петербургского губернатора оправдались. Потому что, — как показывает опыт последних полутора десятков лет, — очень скоро мы начнем с ностальгией вспоминать, как хорошо было при Полтавченко.

… Лет шесть назад, когда пошли очередные слухи про отставку тогдашнего губернатора Валентины Матвиенко, фракция единороссов в петербургском парламенте кинулась к ней, уговаривая не покидать их, преданных и верных.

Исчерпав все доводы, один из единороссов воскликнул: «Валентина Ивановна, даже оппозиционер Вишневский — и тот не хочет , чтобы Вы уходили!».

«Это почему же?», — заинтересовалась Валентина Ивановна.

«А он говорит — кого Путин пришлет вместо Вас, тот будет еще хуже».

В кабинете губернатора повисло напряженное молчание.

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