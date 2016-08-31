Общество
Источник: Интерфакс
08:22, 31 Августа 2016 Версия для печати

Суд обязал Волкова заплатить 30 тыс. за ссору с журналистами

Оппозиционера Леонида Волкова суд приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей за воспрепятствование деятельности журналиста.

Активисту «Демкоалиции» Леониду Волкову вынесен обвинительный приговор по так называемому «микрофонному делу». Как сообщает «Интерфакс», Центральный районный суд Новосибирска обязал оппозиционера выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что он из-за неприязни к телеканалу LifeNews препятствовал деятельности журналистов.

Отметим, что суд исключил из обвинения такие квалифицирующие признаки, как повреждение имущества и причинение телесных повреждений.

Сам Волков после оглашения приговора заявил журналистам, что намерен обжаловать его во всех инстанциях и при необходимости даже обратиться в Европейский суд по правам человека.

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