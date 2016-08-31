Подозреваемый в педофилии тренер по шахматам решил открыть свою школу

В шахматной школе признались, что не рассчитывали на то, что история с изнасилованием девочки, попадет в СМИ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что СК РФ по Москве подозревает тренера по шахматам в насилии над восьмилетней девочкой. По версии следствия, в течение полугода 28-летний мужчина насиловал девочку, которая с ним занималась шахматами в детской школе «Лабиринты шахмат». Пока подозреваемый не задержан, но его фото уже есть в интернете.

Директор детской шахматной школы «Лабиринты шахмат» Яна Мельникова рассказала Sobesednik.ru, что о том, что один из сотрудничавших со школой тренеров якобы насиловал девочку, руководству стало известно 30 августа, когда в школу пришли представители следственных органов. Мельникова призналась, что не рассчитывала на то, что эта информация попадет в прессу.

Как отметила директор шахматной школы, подозреваемый тренер работал в школе на протяжении двух лет: «Мы взяли его по рекомендациям из другой шахматной школы. Я его лично знала. Семьянин, мужчина, у которого у самого годовалый ребенок. Родители и дети его очень любили».

Мельникова подчеркнула, что за полгода ни от пострадавшей девочки, ни от ее родителей никаких жалоб не поступало: «Лично знакома с девочкой я не была. Как следователь рассказал, девочка с мамой проходили мимо шахматной школы. Когда мама начала говорить девочке о том, что скоро надо будет снова идти на шахматы, девочка и рассказала о сексуальном насилии».

Директор «Лабиринтов шахмат» добавила, что подозреваемый в насилии тренер не работает в шахматной школе с мая. Он уволился, так как вместе с женой хотел открыть свою шахматную школу.