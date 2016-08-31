Общество
14:13, 31 Августа 2016 Версия для печати

Почта России начинает подписную кампанию на 1-ое полугодие 2017 года

Почта России
Почта России
Фото: Global Look Press

1 сентября стартует основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2017 года. До конца текущего года можно будет оформить подписку на газеты и журналы как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru, где можно выписать любимые издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне подписной кампании второго полугодия 2016 года. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Одновременно скидка на издания, входящие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, вырастет в два раза по сравнению с последней подписной кампанией – с 15% до 30%. При этом сам список таких изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1940 до 2350.

Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу Почты России «Подписные издания», в котором сегодня представлено более 1300 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам.

Кроме того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий сможет оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения. В предыдущие кампании акция получила самую широкую поддержку – количество детских домов, домов-интернатов, домов для ветеранов и престарелых, на которые оформлялась благотворительная подписка, постоянно росло, как и перечень выписываемых изданий.

«В этом году государством и экспертным сообществом сделан важный шаг для сохранения культурно-просветительской и социально значимой печатной продукции – принято решение удвоить адресную поддержку изданиям, востребованных разными социальными группами населения. В ходе предстоящей подписной кампании Почта России направит 700 млн рублей, которые пойдут на поддержку изданий, а также социально уязвимых групп населения, прежде всего ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы», – отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

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