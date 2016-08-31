Освобожденный судом в Ереване россиянин вылетел в Москву

Задержанный в Ереване по запросу США гражданин РФ Сергей Миронов вылетел в Москву.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что освобожденный в Армении россиянин оголодал за время суда.

Россиянин Сергей Миронов, который был задержан в столице Армении по запросу США и после отпущен судом, беспрепятственно вылетел в Москву. Об этом в среду, 31 августа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвоката Миронова Карена Нерсисяна.

Сергей Миронов был задержан на этих выходных по запросу США. 30-летнего москвича подозревают в незаконной передаче военной техники и отмывании денег.