Общество
Источник: РИА Новости
11:18, 31 Августа 2016 Версия для печати

Освобожденный судом в Ереване россиянин вылетел в Москву

Задержанный в Ереване по запросу США гражданин РФ Сергей Миронов вылетел в Москву.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что освобожденный в Армении россиянин оголодал за время суда.

Россиянин Сергей Миронов, который был задержан в столице Армении по запросу США и после отпущен судом, беспрепятственно вылетел в Москву. Об этом в среду, 31 августа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвоката Миронова Карена Нерсисяна.

Сергей Миронов был задержан на этих выходных по запросу США. 30-летнего москвича подозревают в незаконной передаче военной техники и отмывании денег.

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