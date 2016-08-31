"Не все так катастрофично": в ГД высказались об экологии Москвы

Депутат Госдумы не согласился с внесение Москвы в рейтинг городов с самой плохой экологической ситуацией в России.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава Минприроды России Сергей Донской перечислил российские города с самой неблагоприятной экологической ситуацией. В список попали Норильск, Москва, Екатеринбург, Красноярск и другие крупные города.

Зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, депутат от партии «Единая Россия» Александр Василенко в беседе с Sobesednik.ru не согласился с тем, что экологическая обстановка в Москве на сегодняшний день критическая: «Я не могу сравнить Москву с Норильском. Это разные единицы. Норильск — это моногород. Там стоит один комбинат. Как он дыхнет на город, так и города не видно. Сравнивая Москву с большими европейскими городами, я могу сказать, что не все так катастрофично. Я бы сказал, что экологическая ситуация в Москве в норме».

Депутат Госдумы напомнил, что за последние годы промышленные предприятия из Москвы практически выведены: «20 лет назад "Серп и молот", завод имени И. А. Лихачева, "Москвич" были городскими предприятиями. Сейчас атмосфера меняется. Это исторический процесс».

В то же время зампредседателя комитета Госдумы по экологии признал, что главной экологической проблемой Москвы остается автотранспорт: «Транзитный транспорт — самый главный бич. Есть задумки, чтобы вообще прекратить транзит транспорта через Москву, делать обходные дороги. Много делается в этом направлении. Создаются парковки, облагораживаются дороги. Сейчас практически нет транзитного транспорта в Москве».

Василенко, говоря о финансировании экологии Москвы, отметил, что не знает человека, довольного уровнем расходов, выделяемых на экологию: «Масса вариантов есть, как можно его увеличить. Но это и не бедный бюджет. Много делают, но если увеличат, то будет совсем хорошо».

А вот к введению системы обязательной сортировки мусора, как в европейских городах, по мнению Василенко, Москва пока не готова: «Сама идея хорошая, но сортировка мусора — это очень тяжелый вопрос. Москва только подходит к решению этого вопроса. Практически не приступала. Но я бы не строил иллюзий, что в Европе здорово сортируют мусор».