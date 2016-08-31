Общество
Источник: ТАСС
17:20, 31 Августа 2016 Версия для печати

На дебошира, избившего врача в Подмосковье, завели дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который избил врача в больнице города Орехово-Зуево.

Как ранее писал Sobesednik.ru, один из свидетелей избиения врача в больнице Орехово-Зуева заснял, как посетитель больницы накинулся на врача-рентгенолога за долгое ожидание в очереди.

Представитель пресс-службы МВД по Московской области сообщил ТАСС, что серьёзные травмы врача послужили причиной для возбуждения уголовного дела в отношении подмосковного дебошира.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")», — заключил пресс-секретарь.

Напомним, что 30 августа в Орехово-Зуеве 29-летний мужчина избил врача в кабинете рентген-обследования из-за того, что его сестре, которую он привёз на обследование, пришлось слишком долго ждать своей очереди. Мужчина девять раз ударил врача по лицу, а затем скрылся. Спустя несколько часов полиция задержала злоумышленника.

Худик Ольга

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