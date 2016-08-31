Общество
Источник: "Ведомости"
06:47, 31 Августа 2016 Версия для печати

Москва вновь возглавила список городов с худшей экологией

Глава Минприроды РФ перечислил российские города с самой неблагополучной экологической ситуацией.

30 августа газета «Ведомости» опубликовала интервью с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским, который назвал города России с самой плохой экологией. Выяснилось, что хуже всего дела обстоят в столице.

«Если исходить из абсолютных показателей по загрязнению воздуха – а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, – то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске», – рассказал Донской.

При этом министр отметил, что и региональные, и муниципальные власти активно занимаются проблемами экологии в городах. По словам Донского, в ноябре министерство планирует опубликовать рейтинг экологии российских городов.

«Мы планируем в ноябре опубликовать экологический рейтинг городов. Надеемся, что это хороший ориентир для регионов. Его цель не только в оценке абсолютных показателей – текущей ситуации с точки зрения загрязнения воздуха или водных объектов, – но и в оценке ее динамики и мер, которые принимают муниципальные власти», – отметил глава Минприроды.

Донской подчеркнул, что в прошлом году первое место в рейтинге самых загрязненных городов также занимала Москва, страдающая от высокой степени загрязнение воздуха из-за большого количества автотранспорта.

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