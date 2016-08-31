Медведев назвал преимущества единовременной выплаты пенсий

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил пенсионерам выгоду от единовременной выплаты вместо индексации пенсий.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что вице-премьер РФ Ольга Голодец обещала полную индексацию пенсий в 2017 году.

Единовременная компенсационная выплата пенсионерам, которую они смогут получить в январе 2017 года, будет примерно равна размеру традиционной индексации. Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пять тысяч рублей – это средняя сумма, которую можно было бы получить при второй индексации. Об этом в среду, 31 августа, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Кто-то мог получить чуть больше, но у нас есть категории пенсионеров, у которых не очень высокие пенсии, они получили бы меньше пять тысяч. То есть в этом случае размер индексации получился больше, чем если бы они получили при стандартной индексации», – заявил Медведев. При этом он отметил, что считает такую меру абсолютно справедливой. По мнению премьер-министра, лучше провести единовременную выплату, чем индексацию, которая «будет размазана тонким слоем».

Также Дмитрий Медведев заверил пенсионеров, что в следующем году индексация буде проводиться в полном объеме, и деньги на нее уже зарезервированы.