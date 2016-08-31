Лишение Дода поста главы "Квадры" суд признал незаконным

Суд пересмотрит решение об отстранении экс-главы «Русгидро» Евгения Дода от должности в совете директоров «Квадры».

Мосгорсуд постановил пересмотреть решение об отстранении экс-главы «Русгидро» Евгения Дода от должности председателя совета директоров ПАО «Квадра». Об этом в среду, 31 августа, сообщают «Ведомости».

«Решение Басманного суда отменить, материалы направить на новое рассмотрение», – постановил суд.

На отмене постановления суда настаивал адвокат Дода Андрей Бастраков, который указал, что вменяемые его подзащитному действия не связаны с периодом, когда он занимал руководящую должность в ПАО «Квадра».

Следствие обвиняет Евгения Дода и главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчетности «Русгидро» Дмитрия Финкеля в растрате 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. С 28 июня текущего года Евгений Дод был отстранен от должности председателя совета директоров «Квадры» – тогда его избрали акционером лишь в составе совета директоров.