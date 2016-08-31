Общество
Источник: Ведомости
12:31, 31 Августа 2016 Версия для печати

Лишение Дода поста главы "Квадры" суд признал незаконным

Суд пересмотрит решение об отстранении экс-главы «Русгидро» Евгения Дода от должности в совете директоров «Квадры».

Мосгорсуд постановил пересмотреть решение об отстранении экс-главы «Русгидро» Евгения Дода от должности председателя совета директоров ПАО «Квадра». Об этом в среду, 31 августа, сообщают «Ведомости».

«Решение Басманного суда отменить, материалы направить на новое рассмотрение», – постановил суд.

На отмене постановления суда настаивал адвокат Дода Андрей Бастраков, который указал, что вменяемые его подзащитному действия не связаны с периодом, когда он занимал руководящую должность в ПАО «Квадра».

Следствие обвиняет Евгения Дода и главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчетности «Русгидро» Дмитрия Финкеля в растрате 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. С 28 июня текущего года Евгений Дод был отстранен от должности председателя совета директоров «Квадры» – тогда его избрали акционером лишь в составе совета директоров.

читайте также:
Представители "РусГидро" подробно рассказали о причинах наводнения на Дальнем Востоке
Представители пресс-службы компании «РусГидро» прокомментировали слухи, которые ходят в Приамурье по поводу причин наводнения в Амурской области и Хабаровском крае »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Подозреваемый в педофилии тренер по шахматам решил открыть свою школу
13:30, 31 Августа 2016
В шахматной школе признались, что не рассчитывали на то, что история с изнасилованием девочки, попадет в СМИ
»
Глеб Павловский: Путин уже наигрался в единоличного преемника...
13:07, 31 Августа 2016
Политолог Глеб Павловский в интервью Дмитрию Быкову для Sobesednik.ru поделился своими соображениями о будущем России
»
"Дали два костыля": в парке "Ергаки" рассказали о спасении брошенного туриста
11:41, 31 Августа 2016
В парке «Егарки» под Красноярском не могут найти данных о регистрации туристов, бросивших травмированного товарища
»