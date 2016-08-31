Кто решает, как одеть школьника?

Главное, чтобы ребенок не ходил на занятия в драных джинсах или в спортивном костюме

Глава Молодежной ассоциации директоров школ Москвы разъяснил Sobesednik.ru все, что необходимо знать о школьной форме.

«На собрании перед началом учебного года в школе сказали, что все дети теперь должны быть одеты одинаково, и выдали бумажки с контактами фирмы, где мы можем купить форму. Но разве мы должны? Разве школа вправе решать сама, как должны быть одеты дети и где закупать для них одежду?»

Татьяна, Московская область

Кто решает, какой будет школьная форма и где ее приобретать, рассказал Илья БРОНШТЕЙН, председатель Молодежной ассоциации директоров школ Москвы:

– Есть Федеральный закон №273 «Об образовании в РФ», он относит требования к школьной форме к компетенции образовательной организации. Внутри нее издается нормативный акт, где прописано, кто именно решает, как должны выглядеть ученики. В Москве это решает управляющий совет школы, в который входят учителя, родители и ученики. В нашей школе совет, например, утверждает эмблему, которая размещается на школьной форме, и выносит общую рекомендацию: форма синего цвета, предусматривающая парадные и повседневные варианты. Однако детали определяют родители учеников конкретного класса, и в разных классах форма различается. В описании школьной формы родители вправе воплотить самые смелые фантазии.

Санкций за отклонение от общепринятого вида внешней формы нет. Главное, чтобы ребенок не ходил на занятия в драных джинсах или в спортивном костюме, тогда это действительно отступление от правил.

Что касается рекомендаций по покупке формы: посоветовать школа может, но категорически не имеет права требовать от родителей покупать форму у конкретного производителя – это незаконно. Если определенный вид формы является обязательным условием обучения в данном классе, частью образовательного процесса – например речь идет о кадетском классе, – то школа просто должна приобрести ее за счет собственных средств, и в таком случае, конечно, она может сделать это у конкретного поставщика.