Кремль рассказал, почему G20 для РФ лучше, чем G8

Кремль полностью удовлетворён форматом G20, поэтому в формате G8 не нуждается.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за возвращение России в состав G8.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», что формат G20 показывает расстановку сил, а также даёт РФ максимальные возможности для раскрытия государственного потенциала.

«Что касается "восьмерочной" проблематики, то главным здесь, наверное, является то, что в Москве удовлетворены форматом "двадцатки", который позволяет получать наиболее полный срез ведущих экономик мира на происходящие процессы», — заключил Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, который ранее назвал условия для возвращения РФ в G8.