Общество
Источник: «Собеседник» №32-2016
07:05, 31 Августа 2016 Версия для печати

Как сэкономить на букете к 1 сентября?

Выгоднее к нужной дате заказывать цветы заранее
Выгоднее к нужной дате заказывать цветы заранее
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, как обойтись наименьшими затратами при покупке цветов к 1 сентября.

«Цветы к 1 сентября ужасно дорожают, а без букета ребенка не отправишь. Покупать просто какие-то разномастные цветы у бабушек не хочу. Можно ли как-то сэкономить без потери качества?»
Татьяна, Екатеринбург

Канун 1 сентября для цветочного бизнеса – горячее время, поэтому рост цен неизбежен. Однако сэкономить на школьном букете вполне можно. Как, рассказывает Талия АХМЕТОВА, директор по внешним коммуникациям «Флорист.ру»:

– Во-первых, выгоднее к нужной дате заказывать цветы заранее. В основном цветочные магазины работают по 100-процентной предоплате, то есть вам не придется покупать в последний день что-то из остатков втридорога: делая заказ заранее, вы платите по цене этого дня, без учета праздничных наценок. Букет вам привезут накануне.

Сэкономить можно, если собирать букет из сезонных цветов – георгинов, хризантем, астр и пр. Это дешевле, чем экзотические цветы. Еще можно использовать самые доступные садовые цветы – мастер может собрать хороший букет даже из того, что растет на даче, украсив его, например, предметами из школьной атрибутики – цветными карандашами, скажем, а вместо упаковочной бумаги взяв листы школьной тетради. Такой букет будет недорогим, но креативным.

Для старшеклассников актуальный сейчас вариант – заказ большой цветочной корзины от всего класса. Она в целом обойдется дешевле, чем отдельные букеты. В корзине могут быть не только любимые цветы классного руководителя, но и конфеты, шоколад. Ее сейчас можно заказать прямо с доставкой к линейке на школьный двор.

В школу огромный и дорогой букет вообще не нужен. Линейка длится долго, и младшекласснику тяжело столько времени держать его в руках. Выбирайте свежие и стойкие простые цветы и дополните их тем, что найдете в пенале ученика, – такой букет точно понравится учителю.

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