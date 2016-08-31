Из-за неизвестной женщины эвакуировали аэропорт Франкфурта

Федеральная полиция завершила проверку в аэропорту Франкфурта-на-Майне после задержания подозрительной пассажирки.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии выполняется возобновление рейсов после эвакуации. Федеральная полиция уже завершила проверку зоны А и объявила, что опасности не обнаружено.

«Эвакуация зоны А завершена, опасности нет. Выполнение рейсов возобновляется», – сказано в официальном Twitter ведомства.

Председатель пресс-службы аэропорта в Германии Дитер Хулик заявил РИА «Новости», что утром в среду, 31 августа, неизвестный человек оказался в зоне безопасности аэропорта, в связи с чем полиция эвакуировала зоны А и А плюс. По данным газеты Bild, в аэропорту была задержана женщина.