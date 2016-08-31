Голодец заявила о готовности РФ помочь в лечении Каримова

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что Узбекистан не обращался к России за помощью в лечении Ислама Каримова.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что дочь Ислама Каримова поблагодарила народ Узбекистана за «силу добра», которая помогает в лечении президента.

Между Россией и Узбекистаном действует соглашение, согласно которому Россия могла бы оказать помощь в лечении Ислама Каримова, однако Ташкент не направлял официальных запросов в Москву с такой просьбой. Об этом пишет «Интерфакс» в среду, 31 августа, со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Ольги Голодец.

«У нас с ними вообще подписано соглашение о помощи, и это соглашение носит взаимный характер. Мы всегда оказываем помощь, если к нам обращаются, по поводу сложных технологических операций, которых нет на какой-либо территории сопредельного государства. Но такого официального обращения у нас не было», – заявила Голодец.

О болезни президента Узбекистана стало известно в минувшее воскресенье, 28 августа. По словам дочери Ислама Каримова, его госпитализировали после инсульта. Позже в СМИ появились сообщения о том, что Каримов якобы скончался от кровоизлияния в мозг, однако информация не подтвердилась.