Глава Минобрнауки уволила ведущих сотрудников ведомства

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева уволила семерых сотрудников ведомства, работавших при Дмитрии Ливанове.

Как сообщает РБК со ссылкой на информированные источники в министерстве, Васильева отстранила от занимаемых должностей трех заместителей и четырех начальников департаментов, которые работали при бывшем министре образования и науки Дмитрии Ливанове.

О кадровых перестановках в ведомстве Васильева объявила в ходе рабочего совещания, которое, по словам одного из источников, прошло накануне, 29 августа.

В списке уволенных оказались заместители Александр Климов, Екатерина Толстикова и Александр Повалко. Они курировали такие направления работы министерства, как проведение конкурсных процедур, информационная политика, кадровая политика, имущество, финансовые вопросы и т.д.

Также своих постов лишились руководители ведущих департаментов — департамента информационной политики Анна Усачева, департамента имущества Александра Харченко, департамента государственной службы, кадров и управления делами Владимир Голубовский и департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Александр Страдзе.

«Страдзе она уволила первым, дальше были уволены люди, которые отвечали за важные направления работы министерства — пиар, имущественные вопросы и кадры», — рассказал один из собеседников издания. По словам другого источника, уволив Страдзе, Васильева взяла ответственность за решение вопросов молодежной политики на себя.

Сообщается, что замена большинству уволенных сотрудников ведомства пока не найдена.

Пресс-службу министра вместо Анны Усачевой возглавит Андрей Емельянов, который до этого работал в управлении общественных проектов администрации президента, сообщил один из информаторов. Сейчас это управление возглавляет Павел Зенькович, заместителем которого до своего назначения была Васильева.