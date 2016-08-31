Эксперт об увольнениях в Минобрнауки: Васильева получила карт-бланш

Историк Валерий Соловей уверен, что после назначения Ольги Васильевой увольнения в Минобрнауки были неибежны.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о том, что недавно назначенная на должность главы Минобрнауки Ольга Васильева приступила к перестановке кадров и уволила трех заместителей министерства, занимавших ведущие посты в ведомстве. В списке уволенных оказались заместители Александр Климов, Екатерина Толстикова и Александр Повалко. Они курировали такие направления работы министерства, как проведение конкурсных процедур, информационная политика, кадровая политика, имущество, финансовые вопросы и т.д.

За комментарием по данной теме Sobesednik.ru обратился к российскому историку, профессору и заведующему Кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерию Соловью.

По его мнению, данные кадровые перестановки были неизбежны и обговорены заранее.

«Нет сомнений, что она [Ольга Васильева] получила карт-бланш на это [увольнение заместителей министра] предварительно. Когда занимала пост министра, она выговорила условия увольнения заместителей, это первое. Второе: это было абсолютно необходимо, поскольку у министерства образования, к сожалению, не очень хорошая репутация (я имею в виду чиновников). Считается, что это министерство довольно коррумпировано. Третье: речь идет об увольнении людей, которые занимали в министерстве очень важные и даже ключевые позиции. Вполне естественно, что Васильева предпочла бы там видеть людей, близких себе. Кто будут эти люди, мы пока не знаем», – сказал Соловей.

Эксперт предположил, что следующим шагом Васильевой на новом поприще станет попытка снизить административную нагрузку преподавателей: «Я думаю и даже уверен, что она попытается снизить административную нагрузку. Дело в том, что все школы и все вузы буквально завалены потоком разного рода циркуляров и требований, исходящих из министерства. Требуется все новая и новая отчетность, и я могу сказать как вузовский преподаватель, что на это приходится тратить огромное время. И поскольку нелепо ожидать, что у министерства появятся дополнительные деньги, это просто исключено, то единственный реалистичный способ как-то завоевать себе хорошую репутацию – это снизить административную нагрузку».

Кроме того, педагог полагает, что Васильева в своей политике намерена продолжить многие направления, начатые ее предшественником Дмитрием Ливановым: «В остальном я думаю, что те направления деятельности, которые были начаты при Ливанове, будут продолжаться. Будет сокращаться число вузов (и, в общем, это правильно), возможно, будет остановлен процесс слияния вузов, поскольку не очень понятны зачастую критерии, по которым вузы объединялись. Я думаю, что Васильева постарается переориентировать деятельность министерства таким образом, чтобы в центре оказался школьный учитель и, если более широко, преподаватель. Получится это или нет, трудно сказать, потому что никакие слова, даже самые правильные и искренние, не способны заменить финансирование. Если в провинции учитель получает 15, от силы 20 тысяч рублей, можно сколько угодно ему говорить, что он – центр воспитательной системы, ключевое звено, но словами сыт не будешь и семью не прокормишь. Так что ее [Васильевой] возможности в любом случае ограничены возможностями государства».

Как постоянный обитатель педагогической среды в силу профессиональных обязанностей Соловей дал объективную оценку отношения педагогов к новому министру образования и науки.

«Реакция сдержанная, сдержанно-нейтральная. Люди просто ожидают шагов и будут судить по шагам. Я могу сказать, что эта реакция преобладает, по крайней мере, среди вузовских преподавателей. То есть ни за, ни против – они просто ожидают, что будет происходить. Никто не надеется, что им поднимут зарплаты – люди реалистичны. Но что их хотя бы освободят от того, что мы называем административным идиотизмом (это иначе трудно определить) – да. Просто последние три-четыре года нарастал вал административного идиотизма, и все знают, что его эпицентром было министерство. Если этот вал удастся остановить и уменьшить, это уже мы будем считать большим достижением министра», – утверждает эксперт.