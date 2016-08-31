Эксперт допустил, что "пресс-секретарь" ИГИЛ инсценировал свою смерть

Военный эксперт предположил, что пресс-секретарь террористической организации ИГИЛ мог остаться в живых.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Сирии российские военные убили второе по значимости лицо в террористической организации «Исламское государство» [ИГ, ИГИЛ – деятельность этой террористической группировки запрещена на территории РФ решением суда – прим. Sobesednik.ru] Абу Мухаммада Аль-Аднани.

Руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов, комментируя новость о смерти пресс-секретаря ИГИЛ Sobesednik.ru, признался, что был удивлен тому, что власти России объявили об уничтожении террориста: «Честно говоря, я удивился, когда об этом заявили в Минобороны. Новость появилась еще вчера вечером, и о ней отрапортовали американцы. Кто там уничтожил — непонятно. Возможно это и российские войска убили. Хотя на самом деле это неважно. Уничтожение Аль-Аднани показывает, что между сторонами конфликта в Сирии действует соглашение».

При этом военный эксперт не исключил, что на самом деле в Сирии могли убить и не Аль-Аднани: «Если вообще эта смерть состоялась. Есть подозрения, что лидеры "Исламского государства" маскируют свою смерть и куда-то перемещаются. Это, может, не имеет отношения конкретно к Аль-Аднани, имеет отношение к другим командирам ИГИЛ, которые воюют в том числе в Ираке. Была информация, что и лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был ранен. Были сведения, что он вообще в Ливии находится или погиб».

Мардасов подчеркнул, что у него есть сомнения в смерти Аль-Аднани в Сирии, так как он был командиром подразделения, которое в составе «Исламского государства» отвечает за теракты в Европе и был командирован в европейские страны.

По мнению военного эксперта, для ИГИЛ смерть Аль-Аднани — большая идеологическая потеря: «Аль-Аднани же называют пресс-секретарем ИГИЛ не потому, что он делал какие-то заявления в СМИ. За общение со СМИ он не отвечал. Аль-Аднани делал заявления пропагандистские. Он умел толкать речи».

Мардасов добавил, что смерть Аль-Аднани еще раз говорит о том, что для Халифата наступили тяжелые времена: «Террористы все чаще терпят поражения. Сейчас в Ираке будет наступление на Масул, где будут участвовать и иракские силы, и американские. Не исключено, что перед выборами американцы организуют наступление на Ракку, в котором будут участвовать курдские силы, силы умеренной оппозиции. Возможно, к этому подключится и Россия. Есть все предпосылки к тому, что "Исламское государство" и Халифат будет уничтожены».