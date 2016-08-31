Общество
Источник: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
08:05, 31 Августа 2016 Версия для печати

Цены на водку могут поднять снова из-за дорогого электричества

Минфин в очередной раз предложил повысить минимальную розничную цену на водку.

Министерство финансов, отвечающее с этого года за государственную политику в сфере алкогольной продукции, предложило повысить минимальную цену на водку. Водка в среднем может подорожать на 7 рублей – со 190 до 197 рублей за бутылку 0,5 л. Такая мера может быть вызвана увеличением затрат на производство алкоголя, которые вызваны, в частности, ростом электроэнергии. Соответствующий проект размещен на портале нормативных актов.

В Минфине также предложили поднять оптовую цену со 165 до 177 рублей, а закупочную – со 174 до 180 рублей. В последний раз цены на водку повышали 13 июня – бутылка 0,5 л. подорожала со 185 до 190 рублей.

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Красникова Диана

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