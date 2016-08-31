Общество
Источник: Сибирский региональный центр МЧС
09:00, 31 Августа 2016 Версия для печати

Бросившие больного друга в горах туристы шокировали МЧСников

Туристы из Москвы бросили больного товарища в горах из-за боязни опоздать на самолет.

В природном парке «Ергаки» Красноярского края туристы из Москвы бросили в горах своего товарища, получившего травму, так как боялись опоздать на авиарейс. Как сообщает Сибирский региональный центр МЧС, во время похода мужчина повредил связки на ноге и не смог идти дальше. Четверо товарищей из его группы решили оставить пострадавшего, не сообщив при этом спасателям МЧС.

Спасатели узнали о случившемся от матери оставленного в горах туриста только через сутки. Сотрудники МЧС прибыли на место, где оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его на турбазу. В пресс-службе ведомства отметили, что «спасатели в шоке» от такого поведения туристов.

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