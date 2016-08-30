Захваты, голодовки, марши... Почему протестуют россияне и на что им можно надеяться

Sobesednik.ru пообщался с голодающими шахтерами, марширующими фермерами и доведенными до ручки должниками.

Шахтеры голодают

Шахтерские бунты в России всегда были первым звоночком больших потрясений.

– Или умру, или верну свои деньги! – как девиз повторяют друг другу ростовские шахтеры.

– 64 человека объявили голодовку, еще 30 человек подали заявление, что хотят присоединиться, – рассказала нам Татьяна Авачева, один из лидеров голодного шахтерского бунта на юге России.

2 тысячи работников предприятия «Кингкоул» не видели зарплату 1,5 года.

– Это край, – говорит Татьяна. – Мы не живем – выживаем. Почти каждому по несколько раз в день звонят коллекторы – кредиты платить нечем. Детей собрать в школу не на что. На еду перехватываем у родителей-пенсионеров. Скоро зима, многие живут в домах с печным отоплением, а топить нечем, натуроплату –«угольный паек» – тоже не дают. Будем замерзать...

Шахтеры не стали дожидаться голодной зимы, начали акцию сейчас. Одного из организаторов – бывшего горняка, сейчас помощника депутата от коммунистов Валерия Дьяконова – уже взяли под домашний арест. Голодающие говорят, что лидера с опытом громких шахтерских протестов 90-х годов специально изолировали, чтобы ситуация не могла повториться.

Участники акции голодают по домам, так как опасаются задержаний под любым предлогом. Новые стачки на Горбатом мосту или «рельсовую войну» – массовые шахтерские протесты 90-х – никто не допустит.

К голодающим уже приезжал губернатор. К погашению удалось найти сумму 50 млн (15% от задолженности), но шахтеры от нее отказываются.

– Мы не хотим брать эту предвыборную подачку, после которой о нас все просто забудут. Мы 1,5 года пытались привлечь внимание к проблемам предприятия, и все безуспешно, – говорит Татьяна Авачева.

Предприятие – банкрот, руководство под стражей, денег нет. Шахтеры 1,5 года просто голодали вместе со своими семьями, а теперь делают это официально и в знак протеста.

– Это экзамен для власти перед выборами, – сказал «Собеседнику» зам. председателя Российского независимого проф­союза угольщиков Рубен Бадалов. – Формально в этой беде виноват частный собственник, но расхлебывать кашу придется государству. В конце концов, это же госорганы выдали лицензию и не отозвали ее вовремя и 1,5–2 года не делали ничего, чтобы предотвратить такое развитие ситуации. Шахтеры, конечно, частенько работают на коленях, но жить на коленях они никогда не соглашались...

Фермеры маршируют

– Лишить крестьянина земли – значит лишить его всего! – горячится в разговоре с «Собеседником» Андрей Овечкин, который вместе с другими кубанскими фермерами вышел на «тракторный марш» на Москву, чтобы рассказать в Кремле реальные «вести с полей».

Кубанских фермеров не пустили в Москву Фото: Стоп-кадр YouTube

Такого в России еще не было – аграрии отправились в неблизкий путь на тракторах.

– Местные князьки, вороватые главы администрации, крупные агрохолдинги-рейдеры, продажные судьи, которые выносят решения против мелких собственников земли, – перечисляет Овечкин всех обидчиков фермеров. Это же вся государственная махина. Кому на нее пожаловаться? Путину!

– Над нами, конечно, подтрунивают, вот, мол, опять сказочки про доброго царя. Но на местах ведь управу и правда не найти! – поддержал коллег в беседе с нашим изданием известный российский фермер Василий Мельниченко.

Но если у фермеров была цель дойти со своей правдой до Москвы, то у местной власти планы были противоположные – не пустить.

– Начиналось все невинно. Мы проехали в сторону Москвы совсем немного, как нас остановили сотрудники полиции и пригласили на беседу. Говорят: вы устали, наверное, в дороге, давайте чаю попьем, перекусим... А уже в здании полиции стали вязать. Они уже знали, кого. Все время следования нас снимали видеокамеры, и лидеров было легко установить. Троим в суде выписали штрафы – по 10–30 тысяч рублей. Двоих посадили на десять суток. Притом что все необходимые разрешения на проведение марша мы ведь получили! Но даже если и хотели придраться, нас должны были за три дня предупредить о найденных нарушениях и принимать меры, только если мы не отреагируем на замечания. Ничего этого не было, – рассказал «Собеседнику», на чем затормозил «тракторный марш», Андрей Овечкин. – Одного из наших активистов избили. А беременной жене другого пришлось даже вызвать скорую, когда все закрутилось... Сейчас оставшихся фермеров маленькими группами в сопровождении полиции возвращают домой – к их так и не решенным проблемам...

Должники захватывают банки

Посетители одного из московских отделений Сити-банка на прошлой неделе натерпелись страху, так как превратились из клиентов в заложников. 55-летний разорившийся бизнесмен Арам Петросян угрожал взорвать здание банка вместе со всеми, кто там находился.

– Сегодня, 24 августа 2016 года, я буду идти на резкое резонансное нарушение Уголовного кодекса, – записал видеообращение Петросян накануне. – Резонанс будет огромный не только по России, но и по всему миру. Почему я иду на этот шаг? Потому что есть большая, огромная проблема в России. Как холера, как чума, как бич, как гнет, оседлала наш народ. Речь идет о банкротстве юридических и физических лиц.

Арам Петросян пришел в банк с муляжем бомбы Фото: Стоп-кадр YouTube

После переговоров Петросян отпустил заложников, бомба оказалась муляжем, а сам он сдался полиции.

– Вроде все закончилось благополучно, но его пример, к сожалению, может подтолкнуть других банкротов к подобным действиям, – считает член президиума профсоюза арбитражных управляющих Иван Рыков. – Этот случай не первый и не последний.

Месяц назад банк в Москве уже захватывал молодой человек, который был ликвидирован во время операции освобождения заложников. Еще пару месяцев назад вооруженный предприниматель также ворвался в банк. Должники и банкроты пошли в атаку.

– Процедура банкротства у нас настолько несовершенна, что вместо облегчения участи еще больше загоняет людей в тупик, – считает Иван Рыков. – Чтобы провести процедуру банкротства, человек, который и так погряз в долгах, должен заплатить 100–200 тысяч руб­лей. При этом безнадежных должников, как я замечаю, стало гораздо больше. Многие из них находятся на грани нервного срыва. Во что этот срыв рано или поздно выльется – то ли человек пойдет брать заложников, то ли тихо наложит на себя руки...