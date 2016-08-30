Общество
Источник: РИА "Новости"
09:59, 30 Августа 2016 Версия для печати

Захватчик банка Петросян прекратил голодовку по просьбе врачей

Бизнесмен Арам Петросян прекратил сухую голодовку по рекомендации врачей и адвокатов.

26 августа Sobesednik.ru писал, что разорившийся бизнесмен Арам Петросян, который 24 августа захватил отделение «Ситибанка» в Москве с целью привлечь внимание к проблеме банкротства, объявил сухую голодовку после того, как его арестовали на два месяца.

«Врачи порекомендовали ему прекратить голодовку, и мы как адвокаты посоветовали ему не рисковать здоровьем», — рассказал РИА «Новости» защитник предпринимателя Станислав Мальцев.

По словам Мальцева, после оглашения решения суда об аресте Петросяна ему стало плохо, в суд вызвали врачей. Адвокат сообщил, что на этой неделе предпринимателя доставят в отделение «Ситибанка», чтобы проверить его показания на месте.

Следователи предъявили Араму Петросяну обвинение в захвате заложников. Мужчина может лишиться свободы на срок от шести до 15 лет.

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