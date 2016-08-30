Общество
Источник: Коммерсантъ
15:03, 30 Августа 2016 Версия для печати

"Я за свободу интерпретаций": Павленский одобрил бургер в свою честь

Пётр Павленский положительно отнёсся к акции компании Burger King, которая предложит своим клиентам «Павленский-бургер».

Ранее Sobesednik.ru писал, что сеть ресторанов быстрого питания Burger King внесёт в меню «Павленский-бургер», который будет представлен в четырёх вариациях по мотивам известных акций Петра Павленского.

«Я всегда был за свободу интерпретаций и против любых форм цензуры», — сказал Пётр Павленский «Коммерсанту». По словам художника-акциониста, об акции Burger King ему рассказали друзья.

Напомним, что новый бургер представят в четырёх вариантах: зашитый с одной стороны; продолговатый в съедобной колючей проволоке; яичный бургер, прибитый к пластмассовой платформе пластмассовым гвоздем; бургер с подгоревшей булочкой.

В пресс-службе Burger King объяснили, что новое блюдо посвятили Павленскому, поскольку он является одной из наиболее известных персон Петербурга. Акция приурочена к шестилетию Burger King в Питере.

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