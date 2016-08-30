Владелец сносимого "самостроя": Власти давят, жена пилит... Полный взрыв мозга!

Sobesednik.ru побеседовал с одним из пострадавших от очередной «ночи длинных ковшей» предпринимателей столицы.

Вторая волна сноса «самостроев» в Москве (будет и третья) накрыла ковшом бульдозера сразу 107 объектов. Большинство их владельцев согласились на добровольный демонтаж, но Виталий Хлебников, владелец небольшого павильона, не согласен.

– Виталий, почему вы считаете снос незаконным?

– Потому что у меня есть все бумаги, подписанные префектурой. 13 лет назад все было законно, а сейчас – вдруг нет. Это как понимать? Пусть разбираются с теми, кто оформлял мне разрешение.

– Вы писали жалобы?

– Куда я только не обращался! Все сочувственно кивали головой и подписывали решения не в мою пользу. Судиться бесполезно. Формально мой объект представляет угрозу для безопасности города. Бодаться уже нет сил. К тому же мне намекнули: буду плохо себя вести – перекроем кислород. А я еще хочу открыть свой бизнес в этом городе...

Виталий Хлебников Фото: личный архив Виталия Хлебникова

– А большой у вас павильон?

– 250 квадратных метров сдавал в аренду. Деньги получал небольшие, зато стабильно. У меня трое детей. На моем иждивении брат-инвалид и старая мать.

– Не проще ли было согласиться на условия властей и получить компенсацию?

– Это означало бы, что префектура права в своем беззаконии. А потом, что такое 55 тыс. рублей за квадратный метр? Это лишь кадастровая стоимость. Реальная же стоимость объектов в центре города в пять раз больше. Я сейчас хочу лишь одного – чтобы все оставили меня в покое. Власти давят, жена пилит... Полный взрыв мозга!