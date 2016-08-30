В Москве и субъектах изменят работу ГИБДД из-за ошибочных штрафов

Общественный совет МВД разберется с ошибочными штрафами и упростит отмену санкций за невиновность водителя.

Ранее Sobesednik.ru писал, что тень от автомобиля москвича приняли в ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, а другому водителю пришел штраф за езду по обочине в районе МКАД, так как блик от фар его автомобиля пересек сплошную.

Постановления, вынесенные органами ГИБДД на основе материалов фото- и видеофиксаторов, будут взяты под общественный контроль. Об этом РИА «Новостям» сообщил председатель Общественного совета Анатолий Кучерена. Он также добавил, что было предложено упростить механизм упразднения санкций в отношении невиновных автомобилистов.

«Принято решение взять эту ситуацию на общественный контроль. Будет создана специальная группа, которая будет непосредственно осуществлять общественный контроль за тем, как проходит процедура вынесения соответствующих процессуальных документов, то есть постановлений, как они оформляются, насколько эффективно они отслеживают фотографии, которые прилагаются, как они работают с этими материалами, которые поступают, прежде чем вынести соответствующие постановления», – заявил Кучерена.

Главная цель изменений – повышение качества работы ГИБДД, обеспечение прозрачности, добросовестности, а также отсутствия нарушений прав граждан, участвующих в дорожном движении, при анализе штрафных материалов.

«В данном случае человек, который подвергается штрафным санкциям, должен подвергаться им исключительно в рамках действующего закона, любые предположения, которые есть у сотрудника ГИБДД, не должны ложиться в основу составления административных материалов», – добавил председатель Совета.

Анатолий Кучерена подчеркнул, что необходимо предоставить водителю возможность обратиться с жалобой на сайт ГИБДД вместо того, чтобы ходить по кабинетам и доказывать всем свою невиновность. Решение должно быть вынесено оперативно, и в случае отсутствия вины административные материалы должны автоматически аннулироваться.

Сообщается, что все эти моменты будут взяты под контроль Общественным советом при МВД России как в Москве, так и в субъектах РФ.