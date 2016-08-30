Уроки трудового воспитания и ритмики появятся в школах России

Минобрнауки предложило ввести часы трудового воспитания и заменить третий урок физкультуры спортивными танцами.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Ольга Васильева выступила против подготовки школьников к ЕГЭ вне уроков и призвала учителей больше времени тратить на духовное воспитание детей.

Министр образования России Ольга Васильева намерена усилить трудовое воспитание: соответствующие программы будут закончены в этом году и в следующем – постепенно вводиться в школах, сообщает «Интерфакс».

«Я считаю, что без трудолюбия, без навыков, которым прежде всего мы обязаны семье и школе, без навыков трудиться ежечасно, ежесекундно, получать успехи от труда, мы не можем жить», – заявила она на Общероссийском родительском собрании. Кроме этого министр посоветовала начать заранее вводить часы трудового воспитания самостоятельно.

Также глава Минобрнауки коснулась на собрании темы физической подготовки детей в школе.

«Мы мало думаем и делам для художественного воспитания наших детей, музыкального воспитания. Можно сделать третий урок – ритмика, спортивные движения под музыку», – ответила Васильева родителям, считающим, что третий урок физкультуры в неделю не нравится детям и усложняет работу учителям.

Она также добавила, что третий час физического развития – только «плюс» для ребенка, но нужно отнестись к этому вопросу с творческой точки зрения. «Что нам мешает сделать ритмику или спортивные музыкальные танцы? Может, это будут какие-то "па", если хотите. Хорошо двигаться – это осанка, здоровый позвоночник. Движения под музыку – это здоровье», – сказала министр образования.

По мнению главы Министерства образования и науки Ольги Васильевой, для реализации ее предложений в школах нужно только желание.