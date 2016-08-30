Текст дня: Почувствуйте разницу между режимами и системами

Адвокат Алексей Елисеев рассказал о том, что сотрудничество с авторитарным режимом всегда заканчивается плачевно.

Как писал Sobesednik.ru ранее, 78-летнего президента Узбекистана Ислама Каримова госпитализировали в больницу в Ташкенте. После этого в СМИ появилась противоречивая информация о смерти узбекского лидера. В настоящее время официально эти данные никто не опроверг и не подтвердил. Адвокат Алексей Елисеев в своем блоге на сайте «Эха Москвы» порассуждал о разнице между авторитарными режимами и демократическими государственно-правовыми системами. Орфография и пунктуация автора сохранены.

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Сегодня я позавидовал сам себе! На фоне развивающегося в последние дни драматического сюжета вокруг состояния здоровья узбекского диктатора и неопределенности в будущем этого среднеазиатского государства после возможной или уже свершившейся его кончины мне окончательно и со всей очевидностью стала понятна разница между авторитарными режимами и действительно демократическими государственно-правовыми системами.

Признаюсь, анализирую эту разницу и вспоминая свою вовлеченность в подобную авторитарную конструкцию, от которой я, к счастью, освободился (до апреля 2010 года я работал в высших органах власти Кыргызстана), я получаю огромное удовольствие от осознания того, что мне представилась возможность переехать в Латвию и жить здесь в обществе с нормальным государственно-политическим устройством.

Невольно возникает параллель между ажиотажем в сегодняшнем Узбекистане и также неожиданной кардиологической болезнью с экстренной операцией на сердце латвийского президента Раймонда Вейониса в январе этого года (конечно, в отличие от ситуации Каримова с благополучным результатом).Тогда президент оказался в коме, а его обязанности на некоторое время перешли к спикеру Сейма Иначе Мурниеце.

Излишне говорить, что ни у кого в Латвии в тот момент не возникло каких-либо переживаний за ее будущее. Никто даже не подумал о возможности спикера узурпировать властные полномочия. Не начались сепаратные переговоры с дележкой власти, а СМИ исправно сообщали общественности всю объективную информацию о состоянии здоровья президента. Было лишь чисто человеческое сочувствие и искренние пожелания выздоровления.

Конечно, у президента Латвии нет полномочий и позиции, которые хотя бы отдаленно напоминали постсоветские диктатуры. Таких властных возможностей нет ни у одного должностного лица этого государства. Соответственно, уход любого из них (плановый или внезапный) не окажет на латвийскую государственность и политическую систему сколь-либо существенного влияния. В этом и есть сила данной властной конструкции, дающая надежду на ее жизнеспособность на долгие годы (в отличие от скоропостижных авторитарных режимов).

Есть еще один жесткий урок, который я получил в результате сравнения этих абсолютно различных государственно-политических устройств, что называется, на местности. Человеку с либеральными взглядами и демократически-рыночными намерениями невозможно встроить себя в авторитарный монолит семейно-кланового режима. Поначалу, даже, кажется, что диктаторские полномочия очень удобны для продвижения прогрессивных идей в экономике или законодательстве. Не нужно никому доказывать их целесообразность — достаточно лишь договориться с лидером нации. Но вскоре оказывается, что система поглощает тебя, превращая в механизм для достижения именно ее (а не твоих) целей, а затем попросту уничтожает (дай Бог, чтобы этого не произошло сейчас в Узбекистане с Рустамом Азимовым)

Вывод здесь один — сотрудничество с авторитарным режимом даже с благими намерениями и благородными целями всегда закончится плачевно (как минимум, для репутации, но чаще всего для жизни и здоровья). Построить же государственную систему для всего общества на сколь-либо долгосрочную перспективу, а не в качестве места обитания одного диктатора и только на период его физического существования можно лишь на базе демократической конструкции сменяемости власти и реально функционирующих механизмов внутриполитической конкуренции. Все остальное — от лукавого. Проверено на собственном опыте.

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