Статья о здоровье Клинтон оставила без работы блогера из США

Американский блогер потерял работу из-за статьи о якобы плохом здоровье кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Как сообщили зарубежные СМИ, американский блогер Дэвид Симан был уволен из интернет-издания Hufflington Post из-за упоминания в одной из своих статей темы о здоровье кандидата от демократов в президенты США Хиллари Клинтон. В двух колонках, опубликованных на сайте в августе, говорилось о якобы плохом здоровье Клинтон.

В публикации Симана было упомянуто имя доктора Дрю Пински, который вел на американском телеканале собственное шоу. После публикации статьи телешоу Пински закрыли. Аккаунт самого блогера на Hufflington Post заблокировали, а статья была удалена с сайта.

Отмечается, что оскорбленный решением руководства Hufflington Post американский блогер в своем Twitter напомнил о существовании поправки о защите свободы слова и печати в Конституции США: «Это что – Китай? Разве люди не защищены первой поправкой?».

I can confirm my @HuffingtonPost account is done. IS THIS CHINA? DO PEOPLE NOT HAVE FIRST AMENDMENT PROTECTIONS? pic.twitter.com/R9O5ElMJ2v