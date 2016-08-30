Общество
Источник: Зарубежные СМИ
10:36, 30 Августа 2016 Версия для печати

Статья о здоровье Клинтон оставила без работы блогера из США

Американский блогер потерял работу из-за статьи о якобы плохом здоровье кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Как сообщили зарубежные СМИ, американский блогер Дэвид Симан был уволен из интернет-издания Hufflington Post из-за упоминания в одной из своих статей темы о здоровье кандидата от демократов в президенты США Хиллари Клинтон. В двух колонках, опубликованных на сайте в августе, говорилось о якобы плохом здоровье Клинтон.

В публикации Симана было упомянуто имя доктора Дрю Пински, который вел на американском телеканале собственное шоу. После публикации статьи телешоу Пински закрыли. Аккаунт самого блогера на Hufflington Post заблокировали, а статья была удалена с сайта.

Отмечается, что оскорбленный решением руководства Hufflington Post американский блогер в своем Twitter напомнил о существовании поправки о защите свободы слова и печати в Конституции США: «Это что – Китай? Разве люди не защищены первой поправкой?».

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