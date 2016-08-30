СМИ сообщили о расстреле из пулемётов двух чиновников в КНДР

Южнокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал расстрелять из зенитных пулемётов двух чиновников.

Газета «Чосон ильбо» со ссылкой на анонимные источники написала, что в Северной Корее публично казнили бывшего министра сельского хозяйства Хван Мина и высокопоставленного чиновника министерства образования Ли Чон Чжина. По словам источника, Ким Чен Ын велел расстрелять мужчин из пулемётов в военной академии в Пхеньяне.

«Если сообщение подтвердится, то это будет первый случай казни по приказу Ким Чен Ына лиц не из круга Трудовой партии Кореи и вооружённых сил», — пишет издание. По неподтверждённым данным, одного из чиновников казнили за несогласие с линией Ким Чен Ына, а другого — по обвинению в коррупции.

СМИ регулярно пишут о публичных казнях в КНДР, но эта информация часто оказывается ложной.