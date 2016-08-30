Сиротам, у которых чиновники съели торт, подарили новый

В Якутии в День Государственного флага РФ чиновники съели пирожные, ничего не оставив детям-сиротам, узнал Sobesednik.ru.

Неловкая ситуация случилась в столице Якутии: в День Государственного флага РФ местные чиновники и обычные горожане съели пирожные, ничего не оставив приглашенным на праздник детям-сиротам.

К Дню российского флага местный хлебокомбинат испек 280 кг пирожных. Из них на Комсомольской площади Якутска сложили гигантский триколор. Сладости предназначались для всех гостей праздника – в том числе воспитанников детского дома «Берегиня».

Однако, когда автобус с детьми приехал на площадь, а было это за 20 минут до раздачи пирожных, таковых уже не было. Говорят, одно из мероприятий праздника – велопробег – закончилось раньше запланированного. В итоге люди расхватали триколор в считаные минуты. На кадрах местного телеканала хорошо видно, как горожане берут коробок с пирожными столько, сколько вообще умещается в руках. И к приезду воспитанников детдома ничего не осталось.

– Собирался ливень, и организаторы приняли решение раздать пирожные, – попробовали объяснить некрасивую ситуацию в региональном правительстве.

В сюжете, к слову, никаких признаков близкого ливня не видно. Впрочем, сироты отнеслись к случившемуся с пониманием.

– Наши дети воспитанны, и кормят их хорошо, – рассказала сотрудница детского дома. – Они же не только за тем, чтобы поесть сладостей, приехали, а на праздник.

На следующий день сотрудники хлебокомбината привезли детям из «Берегини» новый, свежеиспеченный триколор. Чиновников поблизости не было, поэтому все остались сыты.