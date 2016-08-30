Общество
Источник: RNS
15:53, 30 Августа 2016 Версия для печати

Сечин подал на "Ведомости" в суд за статью о земельном участке

Суд в Москве принял иск главы «Роснефти» Игоря Сечина к издательскому дому «Бизнес Ньюс Медиа», куда входят «Ведомости».

Ранее Sobesednik.ru писал, что Игорь Сечин и Ольга Сечина через суд потребовали ликвидировать тираж «Новой газеты» со статьёй о яхте St. Princess Olga.

Как указано на сайте Останкинского суда, иск Игоря Сечина против «Ведомостей» и журналиста Рината Сагдиева был зарегистрирован ещё 19 августа.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил агентству RNS, что бизнесмена возмутила статья под заголовком «Сечин вьёт гнездо в Барвихе», где говорится о земельном участке возле санатория «Барвиха», якобы купленном Игорем Сечиным. Глава «Роснефти» назвал информацию издания ложной и потребовал опровержения.

«Требования предусматривают опровержение ложной информации и признание факта вмешательства в частную жизнь, то есть разглашение личных данных. Материальных претензий нет», — сказал Леонтьев.

читайте также:
В "Новой газете" готовы к исполнению "абсурдного" решения по иску Сечина
В «Новой газете» прокомментировали требование Игоря Сечина уничтожить все номера издания со статьёй о роскошной яхте »

Ушаков Олег

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Как призеры ОИ-2016 осваивали подаренные машины. Репортаж "Собеседника"
17:10, 30 Августа 2016
Всю прошлую неделю страна без устали чествовала олимпийцев, прилетевших из Рио, узнал Sobesednik.ru
»
Koktebel Jazz и Дмитрий Киселев – надежно, нейтрально и без политики?
16:34, 30 Августа 2016
Музыкальный критик объяснил Sobesednik.ru интерес Дмитрия Киселева и властей к джазовому фестивалю в Коктебеле
»
Антон Зарицкий: Министр образования против ЕГЭ и против репутации
16:20, 30 Августа 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — о кадровых перестановках во власти как свидетельстве смерти института репутации в России
»