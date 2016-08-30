Сечин подал на "Ведомости" в суд за статью о земельном участке

Суд в Москве принял иск главы «Роснефти» Игоря Сечина к издательскому дому «Бизнес Ньюс Медиа», куда входят «Ведомости».

Ранее Sobesednik.ru писал, что Игорь Сечин и Ольга Сечина через суд потребовали ликвидировать тираж «Новой газеты» со статьёй о яхте St. Princess Olga.

Как указано на сайте Останкинского суда, иск Игоря Сечина против «Ведомостей» и журналиста Рината Сагдиева был зарегистрирован ещё 19 августа.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил агентству RNS, что бизнесмена возмутила статья под заголовком «Сечин вьёт гнездо в Барвихе», где говорится о земельном участке возле санатория «Барвиха», якобы купленном Игорем Сечиным. Глава «Роснефти» назвал информацию издания ложной и потребовал опровержения.

«Требования предусматривают опровержение ложной информации и признание факта вмешательства в частную жизнь, то есть разглашение личных данных. Материальных претензий нет», — сказал Леонтьев.