Общество
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
10:23, 30 Августа 2016 Версия для печати

Производителям подпольного алкоголя в Подмосковье дали 2 года тюрьмы

Коломенский суд приговорил двух мужчин к двум годам тюремного заключения за организацию подпольного цеха алкоголя.

Представитель пресс-службы прокуратуры Московской области пояснил, что осуждённые производили контрафактный алкоголь известных марок, сообщает агентство «Москва».

«Коломенский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Дениса Шарова и Андрея Фелиппова», — рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что мужчины осуждены по статьям «Производство немаркированного алкоголя» и «Использование для маркировки поддельной алкогольной продукции». Кроме тюремного заключения осуждённые обязаны выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

Суд установил, что Шаров и Фелиппов вместе с сообщниками организовали в здании бывшей фермы в посёлке Первомайский Коломенского района незаконное производство алкогольной продукции под известными торговыми марками. Деятельность подпольного цеха полиция пресекла в ноябре прошлого года. Из производства было изъято более 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

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