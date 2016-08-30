Производителям подпольного алкоголя в Подмосковье дали 2 года тюрьмы

Коломенский суд приговорил двух мужчин к двум годам тюремного заключения за организацию подпольного цеха алкоголя.

Представитель пресс-службы прокуратуры Московской области пояснил, что осуждённые производили контрафактный алкоголь известных марок, сообщает агентство «Москва».

«Коломенский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Дениса Шарова и Андрея Фелиппова», — рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что мужчины осуждены по статьям «Производство немаркированного алкоголя» и «Использование для маркировки поддельной алкогольной продукции». Кроме тюремного заключения осуждённые обязаны выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

Суд установил, что Шаров и Фелиппов вместе с сообщниками организовали в здании бывшей фермы в посёлке Первомайский Коломенского района незаконное производство алкогольной продукции под известными торговыми марками. Деятельность подпольного цеха полиция пресекла в ноябре прошлого года. Из производства было изъято более 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.