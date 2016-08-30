Общество
Источник: «The Neva Room»
13:33, 30 Августа 2016 Версия для печати

Посетители Burger King попробуют бургер по мотивам акций Павленского

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King внесла в меню новое блюдо — «Павленский-бургер».

Новое блюдо появится в честь шестилетия ресторана, сообщает Neva Room.

Новый бургер будет представлен в четырёх вариациях по мотивам известных акций Павленского. В частности, речь идёт о «зашитом с одной стороны», «продолговатом в съедобной колючей проволоке» и «с яйцом и прибитым к платформе гвоздем», а также «с подгоревшей с одной стороны булочкой». Согласно данным издания, платформа и гвоздь будут сделаны из пластмассы.

В пресс-службе Burger King рассказали, что таким образом сеть «несет культуру в массы», но отдел маркетинга отказался комментировать новое блюдо.

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Худик Ольга

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