Общество
Источник: Зарубежные СМИ
12:29, 30 Августа 2016 Версия для печати

Полиция заявила о террористическом акте в институте в Брюсселе

Полиция выявила, что Национальный институт криминалистики и криминологии в Брюсселе подожгли, чтобы уничтожить улики.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что полиция города Брюссель задержала пять человек, которые подозреваются в организации взрыва возле института криминологии.

«Размах ущерба ещё точно не определен. Пожар мог уничтожить микроследы по десятку досье из сотни расследуемых ежегодно научными лабораториям», — сообщили в полиции.

Согласно данным газеты Le Soir, пожар нанёс значительный ущерб крылу здания, в котором располагались исследовательские лаборатории.

Следователи склоняются к мнению, что урон был нанесён сознательно. По словам полиции, целью злоумышленников было уничтожить материалы лабораторных исследований. Полицейские рассматривают версию террористического акта.

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