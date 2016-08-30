Общество
Источник: РИА "Новости"
16:54, 30 Августа 2016 Версия для печати

Почти все попавшие в больницу с грузинской свадьбы выписаны

80% людей, отравившихся просроченными продуктами на свадьбе в Грузии, выписали из больницы.

Ранее Sobesednik.ru писал о массовом отравлении гостей на грузинской свадьбе в Марнеули. Отравились почти 200 человек.

Как сообщило РИА «Новости», 80% отравившихся на грузинской свадьбе уже выписаны из больницы. Оставшиеся в больнице пострадавшие проходят курс лечения. Их состояние врачи оценивают как легкое или среднее.

Отмечается, что все пострадавшие находят в больнице в Марнеули. В клинку в Тбилиси, как сообщалось ранее, никого из отравившихся на грузинской свадьбе не переводили.

Сейчас устанавливается точная причина отравления людей. Предполагают, что продукты или напитки на свадьбе могли быть просроченными.

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Цыганкова Валерия

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